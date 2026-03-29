Doccia gelata per Conte, niente Milan: un mese di stop

Brutte notizie per il tecnico del Napoli Antonio Conte che contro il Milan dovrà fare a meno di due calciatori: il ritorno solo a fine aprile

Il momento della verità: dentro o fuori, non ci sono altre possibilità. A Pasquetta Napoli e Milan si guarderanno negli occhi e decideranno chi dovrà provare a lottare per lo scudetto con l’Inter. Molto dipenderà anche dal risultato dei nerazzurri contro la Roma (la domenica di Pasqua), ma al Maradona andrà di scena la sfida da ‘fuori i secondi’.

Una sfida che il Napoli non sta certo preparando nel migliore dei modi. Gli azzurri sono alle prese con il caso Lukaku: il belga non è tornato a Castelvolturno preferendo restare in Belgio per allenarsi in un centro privato, facendo infuriare Conte e la società. La speranza è che l’attaccante si ripresenti martedì, in questo modo potrebbe ‘cavarsela’ con una semplice multa. Se, invece, dovesse marcare visita anche all’inizio della prossima settimana, i provvedimenti potrebbero essere più pesanti, fino ad arrivare all’esclusione dalla rosa e, quindi, alla rottura totale.

Ad aggiungere problemi a problemi anche l’ormai consueto aggiornamento dall’infermeria. Nonostante il recupero di diversi calciatori, il Napoli fa i conti ancora con numerose assenze e in molti non giocheranno contro il Milan.

Niente ritorno: amara sorpresa per Di Lorenzo e Vergara

In particolare tutto lasciava presagire una piacevole sorpresa alla ripresa del campionato. Si è parlato a lungo di un possibile ritorno contro il Milan del capitano Giovanni Di Lorenzo, con qualche possibilità che fosse accompagnato anche da Antonio Vergara.

Vergara out contro il Milan (Instagram Antonio Vergara) – Calcionews24.com

Nulla di tutto questo, come anticipato dall’agente dei due calciatori, Mario Giuffredi, nel corso di un’intervista a Stile Tv. Per il terzino il ritorno può essere fissato soltanto a fine aprile, sperando che non ci siano poi complicazioni ad allungare ulteriormente lo stop. Proprio per proseguire la riabilitazione, Di Lorenzo non dovrebbe seguire la Nazionale in Bosnia (come invece fatto a Bergamo) e guardare la partita soltanto in tv.

Cose simili per Vergara: per lui Giuffredi ha parlato di un ritorno per le ultime 2-3 partite di campionato, quindi a maggio. Non una buona notizia per Conte che dovrà fare i conti ancora con le assenze dei due calciatori. Out contro il Milan anche Rrahmani e Neres, oltre probabilmente a Lukau che alla ripresa del campionato potrebbe ritrovarsi fuori dai convocati.