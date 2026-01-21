Dominguez verso l’addio al Bologna? Trattativa avanzata con quel club spagnolo: ecco dove potrebbe trasferirsi l’attaccante argentino

Il futuro di Benjamin Dominguez sembra ormai destinato a scriversi lontano dalle Due Torri. L’avventura in rossoblù dell’esterno offensivo argentino potrebbe interrompersi già in questa finestra invernale: su di lui è forte il pressing del Maiorca. Secondo quanto rilanciato dall’emittente Radio Marca Baleares, i due club sono in trattativa serrata per definire il passaggio del giocatore in Liga per la seconda parte di stagione.

Il classe 2003, arrivato con grandi aspettative ma finora poco utilizzato nelle rotazioni dei Felsinei, ha espresso il chiaro desiderio di cambiare aria per trovare quel minutaggio che finora gli è mancato in Serie A. Dal canto loro, gli spagnoli hanno deciso di virare con decisione sull’ex Gimnasia dopo aver riscontrato grosse difficoltà nella pista che portava a Ilias Akhomach, talentuoso fantasista del Villarreal inizialmente in cima alla lista dei desideri. La direzione sportiva del club delle Baleari considera ora l’acquisto di Dominguez una priorità assoluta per rinforzare le corsie laterali e garantire nuove soluzioni offensive alla squadra.

🫣 Es… 𝐞𝐥 𝐭𝐚𝐩𝐚𝐝𝐨 🫣



🗣️ @RCD_Mallorca y @Bolognafc1909 se encuentran negociando por Benja Domínguez: el extremo argentino de 22 años ve con buenos ojos recalar en Son Moix para el segundo tramo de @LaLiga tras su escasa participación esta temporada en la @SerieA



❌ El… pic.twitter.com/pKTY9EPXS3 — Radio Marca Baleares (@RMarcaBaleares) January 20, 2026

PAROLE – «@RCD_Mallorca e @Bolognafc1909 stanno trattando per Benja Domínguez: l’ala argentina di 22 anni è desiderosa di unirsi a Son Moix per la seconda metà di @LaLiga dopo il suo tempo di gioco limitato in questa stagione in @SerieA.

❌ Il Maiorca sta accelerando la sua ricerca di un’ala dopo aver visto come l’ingaggio di Ilias Akhomach, un giocatore di @VillarrealCF, è diventato complicato, ed è considerato una priorità per la direzione sportiva di Maiorca in questa finestra di mercato invernale».

QUI: le ultime sul calciomercato.