Donnarumma-Milan, le richieste del procuratore Raiola: cifre sulle commissioni

Tuttosport mette una lente d’ingrandimento sulle commissioni richieste da Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma

Milan e Donnarumma non proseguiranno il proprio matrimonio: le parti non hanno trovato un accordo e per questo motivo il club rossonero si è già tutelato prendendo Maignan.

Il portiere, acquistato dal Lille, sta già svolgendo in mattinata le visite mediche. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’offerta del Diavolo per Gigio era di un ingaggio da 8 milioni all’anno, ma la soluzione non ha soddisfatto Mino Raiola, che ne avrebbe voluti almeno 10 per il suo assistito e 15-20 di commissioni per lui.