Dumfries Inter, Chivu spegne le polemiche: nessun caso dopo la sostituzione

Dumfries Inter, reazione di carattere: per il tecnico Cristian Chivu i nerazzurri restano uniti. Il punto della Gazzetta

La stagione 2025/2026 dell’Inter, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, rappresenta un chiaro esempio di resilienza e adattamento. Dopo un avvio complicato, segnato da due sconfitte consecutive, Cristian Chivu è riuscito a imprimere alla squadra una nuova identità, non solo tattica ma soprattutto mentale. Il tecnico rumeno ha trasformato i nerazzurri in un gruppo organizzato, determinato e capace di lottare su ogni pallone, liberandoli dai fantasmi del passato e restituendo loro la leggerezza necessaria per esprimere anche un calcio spettacolare.

In questo contesto di rinnovata fiducia, uno dei giocatori più in crescita è Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha mostrato una mentalità vincente, evidente anche nell’episodio della sostituzione contro la Cremonese: uscito contrariato, ha dato prova di passione e attaccamento alla maglia. Per Chivu, reazioni di questo tipo – purché nei limiti – sono il segnale di una squadra che vuole sempre dare di più.

Il lavoro del tecnico ha mantenuto alta la motivazione del gruppo, nonostante le difficoltà ereditate dalla scorsa stagione. Dumfries, con la sua energia e la capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva, è diventato un elemento chiave: la sua velocità, la copertura dell’intera fascia e il contributo in termini di assist e gol sono ormai fondamentali nel nuovo assetto nerazzurro.

L’Inter di oggi, pur partendo dal solido impianto lasciato da Simone Inzaghi, ha saputo rinnovarsi, portando freschezza e una mentalità vincente che si riflette nelle prestazioni dei singoli. Con gli scontri diretti ormai alle porte, la squadra dovrà confermare questo percorso di crescita e trasformare la solidità mostrata finora in una costante.

La mano di Chivu è evidente: con leader come Dumfries a dare l’esempio, l’Inter sembra pronta a lottare fino in fondo per i propri obiettivi.