Dybala a Miami ma niente vacanze: il programma della Joya

Paulo Dybala vuole farsi trovare pronto alla ripresa della nuova stagione: ecco il programma d’allenamento della Joya

Paulo Dybala non è stato convocato per la Copa America dalla sua Argentina: il numero 10 della Juventus ha attraversato una stagione difficile per colpa di tanti problemi fisici ma ha finito in crescendo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino non rimarrà in vacanza: programma specifico di allenamenti a Miami per farsi trovare in perfetta forma da Max Allegri al raduno di metà luglio alla Continassa.