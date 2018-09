Dybala-Argentina: continua il tormento, Paulo in panchina col Guatemala

Paulo Dybala non giocherà titolare nell’amichevole contro il Guatemala, continua il tormento dell’attaccante nella Selecciòn

Continua il rapporto tormentato tra la Nazionale argentina e Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus non scenderà in campo da titolare nella partita amichevole che la Selecciòn affronterà contro il Guatemala nella notte tra venerdì e sabato a Los Angeles. A rendere nota la sua esclusione dall’undici titolare è stato il CT ad interim dell’albiceleste, Lionel Scaloni, che guiderà l’Argentina fino a fine 2018, poi la Federcalcio nominerà il nuovo allenatore.

Al suo esordio come CT provvisorio, Scaloni esclude Dybala dai titolari: «Dybala ha raggiunto il ritiro in ritardo per problemi personali»

L’esclusione de La Joya dall’attacco titolare dei sudamericani è stata resa nota in conferenza stampa dal CT a tempo determinato Scaloni, il qual ha riferito: «Paulo Dybala ha avuto problemi personali e di conseguenza ha raggiunto il ritiro in ritardo, ovviamente con il mio permesso. Farà parte della rosa ma domani non giocherà, ci sarà sicuramente contro la Colombia».

Non sembra aver sosta il rapporto tormentato che Dybala ha con la sua Nazionale

Prestazioni non al top, impieghi risicati ed una maglia che non gli ha mai dato molto: è un rapporto difficile, conflittuale, quello che lo juventino Paulo Dybala ha con la Nazionale argentina. Un’intesa mai nata con l’ex CT Sampaoli, un mondiale deludente ed ora parte con una panchina l’esperienza con il traghettatore Scaloni. Un nuovo inizio già incrinato, Dybala quindi può e deve confidare in un suo impiego dal 1′ contro la Colombia, seconda amichevole in programma per gli argentini.