Dybala deve conquistarsi la Juventus, poi a maggio si tireranno le somme

Paulo Dybala è tornato in campo col botto contro il Napoli: ora ha un mese e poco più per conquistarsi la Juventus

Il futuro di Paulo Dybala è un foglio bianco ancora tutto da scrivere. Tanto dipenderà dal finale di stagione dell’attaccante argentino, che ha alcune gare a disposizione per dimostrare il suo valore e convincere la Juventus a puntare ancora su di lui. Tutto ruota attorno al rinnovo. Alla Joya è stato proposto un contratto da 10 milioni netti a stagione ma la proposta non è ancora stata accettata per ragioni economiche: le richieste sono infatti più alte.

Come rivela Tuttosport, se ne riparlerà a maggio. A stagione finita, infatti, la dirigenza capirà se potrà contare sugli introiti della Champions League e dunque farà due calcoli. Intanto la Joya deve conquistarsi la Juve sul campo: le gare rimanenti serviranno proprio per mettersi in mostra. Lui vuole restare ma adesso deve dimostrarlo.