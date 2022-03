Dybala Inter, la Joya in nerazzurro? Due le condizioni

Dybala Inter, Marotta in pressing: la Joya vestirà la maglia dei nerazzurri soltanto al verificarsi di questi due casi

L’Inter non molla la pista Dybala e Marotta sembra essere in pressing per l’attaccante della Juventus.

La Joya in nerazzurro ma soltanto a due condizioni: la prima è la cessione di Lautaro Martinez, per un fatto economico e tecnico. La seconda è la tenuta fisica dell’argentino, aspetto da non sottovalutare. Lo riporta Tuttosport.