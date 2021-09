Dybala Morata infortunati, i possibili tempi di recupero

Dybala e Morata salteranno le prossime partite della Juve. Ecco i possibili tempi di recupero dei due attaccanti

Dybala e Morata dovrebbero rientrare dopo la sosta. Entrambi gli attaccanti si sono recati in mattinata al J Medical per effettuare i controlli del caso in seguito agli infortuni accusati ieri contro la Sampdoria.

Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport, l’argentino non ha subito lesioni muscolari e potrebbe rientrare per la sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Per lo spagnolo, invece, i tempi sarebbero più lunghi.