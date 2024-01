Paulo Dybala è alle prese con il suo infortunio, ma dall’estero stanno arrivando sondaggi per l’attaccante argentino: la Roma è preoccupata

Notizie che spaventano la società giallorossa, ma per il momento la Joya avrebbe declinato ogni offerta e interessamento per restare nella Capitale. Il Chelsea si è mosso con forza per il giocatore, ma al momento non avrebbe trovato l’apertura. Lo scrive Tuttosport.