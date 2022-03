Suggestione Dybala: anche Roma e Napoli sulle tracce della Joya? Le ultime sul futuro dell’argentino

L’addio a parametro zero di Paulo Dybala a fine stagione ingolosisce diverse squadre, che fiutano già da ora il colpo. Secondo quanto riferito da La Stampa, non c’è solo l’Inter in Italia sull’argentino.

Anche Roma e Napoli, infatti, sognano il grande colpo per l’estate. Altre due squadre in lista, dunque, per avere Dybala, oltre ai nerazzurri e club esteri come Atletico Madrid, Tottenham, Barcellona e Psg.