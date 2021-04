Dzeko fa 250 partite con la Roma: i suoi precedenti con il Sassuolo

La prossima sarà la gara numero 250 in tutte le competizioni con la maglia della Roma per Edin Dzeko ma non segna da otto partite

La prossima sarà la gara numero 250 in tutte le competizioni con la maglia della Roma per Edin Dzeko. Il bosniaco non segna da otto partite di Serie A e potrebbe eguagliare il suo record negativo nel torneo (nove tra ottobre e gennaio 2019).

Il bosniaco ha realizzato cinque gol contro il Sassuolo in campionato, solo contro Atalanta e Sampdoria (entrambe 6) ha fatto meglio in campionato. Tuttavia, con le sue 5 reti, Dzeko è il romanista della storia ad aver segnato più gol al Sassuolo.