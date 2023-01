Ederson, per Juventus Atalanta sarà lui il faro del centrocampo nerazzurro

Vista l’assenza di Teun Koopmeiners contro la Juventus, l’Atalanta farà affidamento al centrocampista brasiliano Ederson

Affrontare la Juventus senza Koopmeiners è molto dura per l’Atalanta, soprattutto se si parla di un giocatore che ha raggiunto il salto di qualità in questa stagione. Per quanto l’olandese sia insuperabile in mediana, dall’altra parte il sostituto Ederson non preoccupa.

Sbavature a parte, il brasiliano è una certezza all’interno della rosa nerazzurra (quando viene schierato nella posizione giusta a centrocampo), risultando tuttofare: molto bravo a pressare il portatore di palla e una visione di gioco che aiuta gli attaccanti, nonostante serva molta più continuità.

L’ultima giornata contro la sua ex Salernitana ha trovato un goal straordinario, ma domenica gli basterà costruire e recuperare tutto ciò che serve all’Atalanta per portare da Torino un risultato importante: esattamente come farebbe l’assente numero 7 nerazzurro.