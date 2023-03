Eintracht, Rode: «Ci sarebbe piaciuto avere i nostri tifosi»

Le parole di Sebastian Rode in conferenza stampa in vista della sfida tra Napoli e Eintracht Francoforte in Champions League

Sebastian Rode, centrocampista dell’Eintracht Francoforte ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

COME STA – «A me va tutto bene, siamo arrivati qua per vincere».

PARTITA – «È stato scritto parecchio. Noi vogliamo vincere questa partita, siamo delusi se qualcosa non funziona. Abbiamo vinto partite in Champions e in Bundesliga, non vedo la situazione così negativa come sembra».

COSA SERVE PER RIMONTARE – «Serve fortuna e anche coraggio, vedremo cosa succederà».

ASSENZA DEI TIFOSI – «Ci sarebbe piaciuto avere i nostri fan, ma pensiamo alla partita. L’energia positiva dei tifosi sarebbe stato meglio. Come ha già detto l’allenatore possiamo influenzarci da soli, dobbiamo semplicemente spazio per segnare».