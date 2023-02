Elezioni europee? Bergamo vota l’Atalanta: la prima qualificazione in Coppa UEFA

Uno 0-0 tra Atalanta e Lecce che valse la prima Coppa UEFA per i nerazzurri guidati da Emiliano Mondonico in panchina

L’Atalanta con l’Europa è ormai abituata ad andare a braccetto (che sia Champions o Europa League), anche se la prima volta non si scorda mai a distanza di anni. Atalanta-Milan 2017? Troppo scontata. Atalanta-Sassuolo 2019? Citata abbastanza, ma chi è più in là con l’età ricorderà sicuramente cosa accadde il 18 giugno 1989: la prima storica qualificazione in Coppa UEFA.

La Dea di Emiliano Mondonico è stata una squadra che in campo stupì tutti: una neopromossa capace di giocarsela alla pari con tutti, battendo squadre come Milan e Juventus. Il trascinatore (oltre a capitan Stromberg) è il bomber brasiliano Evair che, con i suoi goal, porterà l’Atalanta ad una qualificazione in Coppa UEFA entrata di diritto nella storia.

L’ufficialità però arriva contro il Lecce (ironia della sorta erano in programma le elezioni europee). La partita non lascia particolari emozioni visto il grande caldo, ma lo 0-0 basta per scatenare la festa nerazzurra: dagli striscioni per i calciatori alla scritta in giallo “UEFA”, fino alla schedina elettorale nerazzurra. Mondo viene portato in trionfo dai suoi giocatori, e in lacrime di gioia c’è anche il presidente Cesare Bortolotti: artefice di una cavalcata incredibile.