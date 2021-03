Emergenza difesa per la Sampdoria: le idee di Ranieri

La squalifica di Omar Colley e gli acciacchi di Tommaso Augello cambiano i piani della Sampdoria: le idee di Ranieri per la difesa

La squalifica di Omar Colley, il migliore in difesa contro il Cagliari, e il fastidio che Tommaso Augello sta patendo, fanno riflettere Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria dovrà cambiare qualcosa in difesa in vista della partita contro il Bologna.

In trasferta al Dall’Ara, la Sampdoria potrebbe anche decidere di partire con la difesa a tre con Bartosz Bereszynski, Maya Yoshida e Lorenzo Tonelli (quest’ultimo rimasto in panchina contro il Cagliari). Questa soluzione permetterebbe di sopperire all’assenza di Colley e consentirebbe ad Augello di riposare per un turno.