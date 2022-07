Empoli, Destro si presenta: «Tappa fondamentale per la mia carriera»

Le parole di Mattia Destro alla presentazione all’Empoli: «Sempre a disposizione. Cercherò di dare tutto me stesso per l’Empoli»

Mattia Destro è un nuovo attaccante dell’Empoli. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

«Sono molto contento di essere qui. Questa è una tappa fondamentale per la mia carriera. Sono maturo ma devo dimostrare tanto. La mia scelta è stata convinta, punto molto su questo anno e ci tengo a fare bene e a dimostrare il mio lavoro. Mi sono sempre messo a disposizione, accettando consigli e dando consigli. Cercherò di dare tutto me stesso per l’Empoli».

ASPETTATIVE – «Sono alte. L’anno scorso l’Empoli ha fatto un campionato importante e questa società mi è sempre piaciuta. Ho voluto fortemente l’Empoli, penso che qui potrò fare molto bene».

ZANETTI – «Per me è fondamentale fare gol, poi è ancora presto e ci sarà tempo per parlare del resto. Sarò a disposizione ma per un attaccante è importantissimo fare gol. Darò tutto dentro e fuori dal campo. Il Mister lo conoscevo dall’anno scorso, mi ha colpito la sua voglia di fare un’annata importante. Possiamo raggiungere i nostri obiettivi, oltre a quelli di squadra».

NUMERO DI MAGLIA – «Prenderò il 23, il mio numero».

AMBIENTE – «Ho trovato un ambiente bello, pieno di ragazzi bravi e disponibili. Si lavora duro, per raggiungere obiettivi importanti. Dovremo dare tanto tutti».

PREFERENZE TATTICHE – «A livello tattico non ho preferenze, ho giocato come prima o seconda punta. La mia caratteristica è fare gol, sono un finalizzatore».