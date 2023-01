Eredivisie, 16ª giornata in diretta streaming su Mola

Un Ajax in difficoltà riceve il Twente, il Feyenoord va a Groninga e il PSV a Sittard: 16ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Dopo la moltitudine di pareggi collezionata nella scorsa giornata, le big dell’Eredivisie sono chiamate a trovare la prima vittoria del 2023. La massima serie del calcio olandese è in diretta streaming su Mola (clicca QUI per la registrazione gratuita). In testa c’è sempre il Feyenoord a 34 punti, seguito dalla coppia Ajax–PSV a 31 e da quella AZ Alkmaar–Twente a 30.

Dopo l’1-1 ottenuto sul campo dell’Utrecht, al Feyenoord tocca l’insidiosa trasferta di Groninga. I biancoverdi si trovano al 15º posto in classifica, ma proprio a Euroborg hanno battuto il PSV Eindhoven – con Gakpo – per 4-2. Ai Rotterdammers quindi, per continuare a guardare le altre dall’alto al basso, occorre la massima concentrazione e una produzione offensiva costante che è mancata nell’ultima partita.

Alla Johan Cruyff Arena l’Ajax riceve il Twente, unica squadra tra le prime 8 ad aver vinto nell’ultimo turno. Quella tra i lancieri, miglior attacco del campionato (45 gol segnati), e i Tukkers, miglior difesa (9 gol subiti), è una sfida ricca di spunti di interesse. Prima di tutto, per via dei tanti ex dell’incontro, 11 in tutto, tra cui Tadic, Berghuis e Schreuder, allenatore dei padroni di casa. Inoltre, con l’assenza di Brobbey per infortunio, questa potrebbe essere la prima partita da titolare in Eredivisie per Lorenzo Lucca. Il bomber di Moncalieri ha giocato 90′ contro il den Bosch nel match di coppa di mercoledì, e nella gara odierna sarà in ballottaggio con Kudus per una maglia da titolare.

Il PSV Eindhoven, sul terreno del Fortuna Sittard di Burak Yilmaz, va a caccia del primo successo dopo la partenza di Cody Gakpo. Nello scorso weekend i boeren hanno portato a casa un triste 0-0 casalingo contro lo Sparta Rotterdam. Per rimanere a contatto degli altri colossi d’Olanda, i ragazzi di van Nistelrooij si aggrappano a Noni Madueke, che con i suoi lampi tecnici è incaricato di trascinare la squadra alla vittoria.

L’AZ Alkmaar a Heerenveen non può concedersi un altro passo falso. I Kaaskoppen hanno ritrovato il numero 9 Vangelis Pavlidis, ma negli ultimi 4 mesi hanno collezionato solamente un clean sheet. La tosta formazione di van Wonderen, però, in casa ha già fermato il Twente e punta a fare lo sgambetto a un’altra grande. L’anno scorso questa sfida fu decisiva per i playoff per la Conference League: al de Grolsch Veste vinse l’Heerenveen 3-2, ma ad Alkmaar gli uomini di Pascal Jansen la spuntarono per 2-0.

Gli impegni del weekend

Sabato 14 gennaio – ore 18:45 – Heeenveen vs AZ Alkmaar – telecronaca di Tommaso Murdocca

Sabato 14 gennaio – ore 21:00 – Ajax vs Twente – telecronaca di Matteo Nigra+Paolo Rossi

Domenica 15 gennaio – ore 14:30 – Fortuna Sittard vs PSV – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi

Domenica 15 gennaio – ore 16:45 – Groningen vs Feyenoord – telecronaca di Manolo Chirico