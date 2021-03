Eric Garcia, difensore del Manchester City, ha parlato del suo futuro: secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo al Barcellona

«Sono concentrato su ciò che mi accade, ora con la nazionale c’è in arrivo una partita molto importante contro il Kosovo, e poi verrà quello che verrà. Non so se sarà il Barça o altro…».