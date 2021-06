Eriksen, buone notizie: domani dovrebbe lasciare l’ospedale ma ci sarà tanta prudenza

Christian Eriksen si sottoporrà quest’oggi ad esami più approfonditi al cuore, poi domani dovrebbe lasciare l’ospedale

Dopo il terribile spavento, per Christian Eriksen è ora il momento di capire cosa il danese ad avere quel malore in campo. Oggi il calciatore dell’Inter si sottoporrà a esami ancor più approfonditi al cuore per cercare di capire le causa scatenanti dell’arresto cardiaco.

Poi, come riportato da Sky Sport, domani Eriksen dovrebbe lasciare l’ospedale Rigshospitalet dopo oltre 48 ore di ricovero. Ci sarà comunque tantissima prudenza per quelli che saranno i passi successivi per il recupero del calciatore