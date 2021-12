Eriksen si tiene in forma a Chiasso: ipotesi Premier League o Eredivisie per il futuro

Christian Eriksen si allena in Chiasso in attesa di trovare una nuova squadra: Premier League o Eredivisie nel futuro

Christian Eriksen, dopo il dramma sfiorato in estate, è tornato ad allenarsi in campo e con il pallone nello stadio del Chiasso, in Svizzera. Il danese e l’Inter si sono separati consensualmente, dato che il calciatore non avrebbe potuto giocare in Serie A, e adesso l’ex Tottenham cerca squadra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Eriksen ha di fronte a se due strade per il futuro: la Premier League o l’Eredivisie.