Esonero Allegri, Tardelli: «Lo hanno lasciato troppo solo. Thiago Motta alla Juve non avrebbe PROBLEMI. Sul mercato ok Zirkzee, ma c’è un giocatore che non si deve assolutamente vendere»

Le parole di Marco Tardelli, ex Juve, sull’imminente esonero di Allegri alla Juve e sul sostituto Thiago Motta

Nella Juve ha giocato un decennio vincendo tantissimo. Marco Tardelli adesso la osserva in qualità di opinionista. Ecco i suoi pareri, espressi a La Gazzetta dello Sport.

ALLEGRI HA FATTO IL MASSIMO – «Alla fine, pesando tutto, sono convinto che Allegri abbia raccolto il massimo. Però… Il problema è che Allegri mi è parso un po’ troppo solo negli ultimi tre anni. La Juventus ha avuto molti problemi, dalle penalizzazioni alle squalifiche di Pogba e Fagioli, e li ha gestiti in gran parte l’allenatore».

THIAGO MOTTA – «Con il Bologna ha fatto benissimo, è un ottimo allenatore. Bisogna vederlo a un livello superiore però sono convinto che Thiago Motta alla Juventus non avrebbe problemi».

IDEA ZIRKZEE – «Zirkzee è un gran bel talento, su questo non ci sono dubbi. La convivenza con Vlahovic dipende dalle idee che avrà l’allenatore. Una cosa mi sembra certa per la prossima stagione: Vlahovic ha dimostrato di fare la differenza e la Juventus deve ripartire da lui. Dusan per me deve essere intoccabile».

DA NON CEDERE – «Sento parlare tanto della cessione di Soulé. Ecco, a me l’argentino piace e me lo terrei stretto, proverei a dargli una occasione anche nella Juventus dopo l’ottima stagione in prestito al Frosinone».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM