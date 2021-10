Esonero Carolina Morace, il comunicato della Lazio Women

Dopo la sconfitta con il Sassuolo arriva l’esonero per il tecnico della Lazio Women Carolina Morace

«Lazio Women comunica che Carolina Morace e Nicola Jane Williams sono state esonerate dall’incarico di allenatrice e vice allenatrice della Prima Squadra. La Società ringrazia entrambe per l’impegno profuso sin dal primo giorno e per i risultati conseguiti nella scorsa stagione. La decisione del Club arriva al termine di un’approfondita analisi delle prestazioni della squadra in questa stagione in Serie A.La Società renderà noto nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore».