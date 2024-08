Esonero Fonseca, pronto il RITORNO DI ALLEGRI al Milan. Ecco quando accadrà

Esonero Fonseca, Allegri PRONTO A RITONRARE! Disponibilità piena, può arrivare se il tecnico steccasse stasera contro la Lazio. Tutti i dettagli

Come riportato da Tuttosport, la gara di questa sera contro la Lazio sarà decisiva per Paulo Fonseca, attuale tecnico del Milan. Se dovesse arrivare una sconfitta infatti, con l’unico punto conquistato in tre partite, il club rossonero sarebbe orientato al cambio della guida tecnica.

Il nome in pole è quello di Massimiliano Allegri, tecnico con il quale ci sarebbero già stati dei positivi contatti esplorativi. Fonseca si gioca già il Milan.