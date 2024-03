Esonero Pioli, solo un miracolo può salvarlo? La situazione

Esonero Pioli, il Milan è chiaro col tecnico: ha una sola strada per salvare la panchina e continuare per un altro anno

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del futuro di Stefano Pioli, allenatore del Milan, mettendo di mezzo anche la questione esonero. Nonostante ciò tutto dipenderà dal percorso europeo del Diavolo.

Secondo quanto si apprende, infatti, a Pioli sarebbe rimasta soltanto la vittoria in Europa League per guadagnarsi la conferma per l’ultimo anno di contratto, oltre ovviamente a un piazzamento Champions imprescindibile.