Juventus, Allegri primo nome in caso di esonero di Pirlo: la situazione

Max Allegri sarebbe il primo nome in caso di addio di Andrea Pirlo alla panchina bianconera. Le ultimissime in casa Juve

L’ombra di Allegri aleggia sulla Juve. Per il momento la società ha deciso di continuare con Pirlo, al quale è stata concessa fiducia a termine. L’obiettivo adesso è quello di entrare in Champions ma anche questo potrebbe non bastare.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, se la Juventus dovesse decidere di cambiare, il nome più probabile è quello di Allegri. Il tecnico è in buoni rapporti con Agnelli e vuole tornare ad allenare, come ha lui stesso dichiarato. Non mancano poi le alternative: Zidane, Mancini e Spalletti.