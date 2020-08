Esonero Sarri, anche Paratici verso l’addio dalla Juventus

Lo Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, potrebbe essere sollevato dall’incarico dopo l’esonero di Maurizio Sarri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fabio Paratici potrebbe essere sollevato dall’incarico di Chief Football Officer della Juventus dopo l’esonero di Maurizio Sarri.

Per sostituirlo si valuta al momento Federico Cherubini, attualmente braccio destro di Paratici (nello specifico Head of football teams and technical areas). L’alternativa potrebbe essere Igli Tare, attuale direttore sportivo della Lazio, nel caso in cui arrivasse Simone Inzaghi come nuovo allenatore al posto dell’esonerato Sarri.