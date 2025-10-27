Esonero Tudor, l'opinione di Pistocchi non lascia dubbi! Ecco cosa ha detto sui social quel giornalista - Calcio News 24

Pistocchi commenta l’esonero Tudor della Juventus: colpa solo dell’allenatore o responsabilità più ampie?

Un copione che si ripete, con la stessa figura sempre sotto i riflettori. L’esonero Tudor dalla panchina della Juventus ha scatenato un dibattito acceso tra tifosi e opinionisti, e tra le voci più critiche si distingue quella del giornalista Maurizio Pistocchi. Con un commento tagliente sui suoi canali social, Pistocchi ha puntato il dito contro la società, accusandola di sacrificare l’allenatore senza mai interrogarsi su chi lo ha scelto.

Il tweet di Pistocchi è chiaro e diretto: «Altro giro, altra giostra: paga sempre e solo l’allenatore e mai chi l’ha scelto #poverajuventus». Con poche parole, il giornalista sintetizza una dinamica ben nota nel calcio: l’esonero Tudor viene percepito come una soluzione immediata, ma non affronta le vere responsabilità dirigenziali.

L’esonero Tudor arriva dopo appena otto mesi e una striscia negativa di otto partite consecutive senza vittorie, comprendenti cinque pareggi e tre sconfitte. Secondo Pistocchi, questa decisione non rappresenta una vera soluzione ai problemi della Juventus, ma la conferma di un vizio ricorrente: utilizzare l’allenatore come capro espiatorio, salvaguardando invece chi ha contribuito a costruire una squadra spesso inefficace sul campo.

Igor Tudor era arrivato a Torino a marzo, scelto dalla precedente gestione guidata da Giuntoli per sostituire Thiago Motta e ridare slancio a una squadra in difficoltà. Dopo un inizio promettente, conclusosi con la vittoria sull’Inter, la Juventus è sprofondata in una crisi profonda, perdendo identità e risultati. Pistocchi sottolinea che l’esonero Tudor non può essere considerato un fallimento esclusivo del tecnico: le difficoltà erano già strutturali.

La critica di Pistocchi estende l’attenzione alla nuova dirigenza, guidata da Damien Comolli. Sebbene Tudor non fosse una loro scelta diretta, la sua conferma estiva e la gestione del mercato sono finite sotto la lente di osservazione. Per l’opinionista, l’esonero Tudor rappresenta la via più semplice per la società per dare l’impressione di agire, nascondendo problemi più profondi legati a scelte dirigenziali e strategie di mercato.

In conclusione, l’esonero Tudor è il simbolo di un vizio antico del calcio moderno: punire l’allenatore mentre le vere responsabilità restano in giacca e cravatta. Pistocchi invita a guardare oltre il cambio in panchina e a interrogarsi sulle decisioni che hanno portato la Juventus a questo momento critico, sottolineando che senza una riflessione profonda, la storia rischia di ripetersi.

