Esordio Orsolini con la Nazionale maggiore in Italia Armenia

Il rassicurante 4-0 maturato nel primo tempo di Italia-Armenia permette a Roberto Mancini di regalare a Riccardo Orsolini il debutto con la maglia della Nazionale maggiore.

Il talento del Bologna entra dunque in campo al 46′, rilevando Nicolò Barella, autore di un gol. L’attaccante spera di distinguersi nella selezione di Mancini, dopo aver brillato nell’Under 21.

Well done to Orsolini who’s making his debut tonight! 🇮🇹

Show what you’ve got! 💪 https://t.co/c2W32HR5eN

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) November 18, 2019