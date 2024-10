Eto’o nei GUAI: che STANGATA per l’ex attaccante dell’Inter! La FIFA usa il PUGNO DURO

Samuel Eto’o nei GUAI: che STANGATA per l’ex attaccante dell’Inter! La FIFA non ha dubbi e usa il PUGNO DURO

Samuel Eto’o, che brutta figura. L’ex attaccante dell’Inter ha ricevuto una sanzione da parte della FIFA che lo ha condannato a sei mesi di interdizione dalle partite delle nazionali camerunesi.

Questi i capi d’accusa: violazioni degli articoli 13 (Comportamento offensivo e violazioni dei principi del fair play) e 14 (Condotta scorretta di giocatori e ufficiali) del Codice Disciplinare della FIFA in seguito ai comportamenti tenuti dallo stesso agli ottavi di finale della Coppa del Mondo Femminile FIFA Under 20 tra Brasile e Camerun, disputata a Bogotá, in Colombia, l’11 settembre 2024.

La sanzione parte da oggi e vieta al camerunense di assistere alle partite, sia maschili che femminili, delle squadre della sua nazionale di tutte le categorie e fasce d’età.