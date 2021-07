Europeo itinerante ma non troppo: la statistica sulle semifinaliste

La formula dell’Europeo itinerante divide: c’è una curiosa statistica però sulle semifinaliste ad Euro 2020

Si sono conclusi anche i quarti di finale di Euro 2020 con l’Inghilterra che ha strappato il pass per le semifinali dove incontrerà la Danimarca: Italia-Spagna dall’altro lato.

La final four si svolgerà a Wembley, dunque in casa dell’Inghilterra, ma ESPN riporta una curiosa statistica: tutte e quattro le squadre alle semifinali hanno giocato le tre gare del girone in casa. Un dato forse casuale ma sicuramente curioso per la storia di questa competizione.