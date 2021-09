Euroavversarie Juve, lo Zenit dilaga: 4-0 al Malmoe

Lo Zenit abbatte il Malmoe per 4-0: vittoria per i russi, avversari della Juve nel girone di Champions League

Ancora una goleada subita per il Malmoe di Tomasson: gli svedesi, ospiti in casa dello Zenit, escono sconfitti per 4-0 nella seconda giornata del girone H di Champions League dove sono inserite Juve e Chelsea.

Gara mai in bilico con le reti di Claudinho al 9′ e Kuzjaev al 49′. Debacle finale con le reti di Sutormin e Wendel. Nel Malmoe espulso Ahmedhodzic. Zenit ora a tre punti, Malmoe fermo a zero.