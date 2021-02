Europa League, Ajax: Haller escluso dalla lista UEFA per un errore

Sebastien Haller non è stato inserito dall’Ajax nella lista per l’Europa League consegnata alla UEFA. Un errore clamoroso al momento senza spiegazione

Errore da parte dell’Ajax che nella lista consegnata alla UEFA per l’Europa League non ha inserito Sebastien Haller, attaccante acquistato dal West Ham nel corso di questa sessione invernale per 22,5 milioni.

L’Ajax ha fatto sapere che sta indagando ma non è ancora chiaro dove sia stato l’errore dato che un altro nuovo acquisto Oussama Idrissi, è regolarmente in lista