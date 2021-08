Europa League, sorteggiati i playoff: date e accoppiamenti

Oltre ai sorteggi di Champions, sono andati in scena anche quelli di Europa League. Ecco gli accoppiamenti e le date

In quel di Nyon sono andati in scena anche i sorteggi di Europa League. Le gare di andata andranno in scena il 19 agosto, i riotrni il 26. Ecco gli accoppiamenti:

Randers (Danimarca) – Galatasaray (Turchia) / St. Johnstone (Scozia)

Rapid Vienna (Austria) / Anorthosis(Cipro) – Zorya (Ucraina)

Jablonec (Rep. Ceca) / Celtic (Scozia) – AZ (Olanda)

Fenerbahçe (Turchia) – Neftçi (Azerbaigian) / HJK (Finlandia)

Mura (Slovenia) / Žalgiris (Lituania) – Sturm Graz (Austria)

Omonoia (Cipro) / Flora Tallinn (Estonia) – Anversa (Belgio)

Olympiacos (Grecia) / Ludogorets (Bulgaria) vs Lincoln Red Imps (Gibilterra) / Slovan Bratislava (Slovacchia)

Malmö (Svezia) / Rangers (Scozia) – Kairat (Kazakistan) / Alashkert (Armenia)

Ferencvárosi (Ungheria) / Slavia Praga (Rep. Ceca) – Dinamo Zagabria(Croazia) / Legia (Polonia)

Stella Rossa (Serbia) / Sheriff (Moldavia) – Cluj (Romania) / Young Boys (Svizzera)