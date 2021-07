Europei, gli inglesi non ci stanno: in 150mila chiedono di rigiocare la finale

Petizioni online per ripetere la finale e ristoranti italiani boicottati: Wembley fa ancora male agli inglesi

Wembley fa ancora male e gli inglesi non riescono a darsi pace. Su change.org è stata lanciata una petizione per rigiocare la finale tra Italia e Inghilterra. In questo momento le firme a supporto sono 144.215. Questa la motivazione: «La partita non è stata per niente giusta. L’Italia ha ricevuto soltanto cartellini gialli per aver trattenuto i giocatori inglesi come se fossero schiavi – c’è l’immagine dell’iconica trattenuta di Chellini a Saka -. Tutte le spinte, le trattenute, i calci e l’Italia ha comunque potuto vincere? Fazioso. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso e la partita dovrebbe essere rigiocata con un arbitro non fazioso. Non è stato giusto. Per niente».

Chi ha promosso la petizione ha anche organizzato una raccolta fondi per dare alla nazionale inglese una replica della coppa. L’Uefa ovviamente dal canto suo, non prenderà mai in considerazione l’ipotesi di una finale bis. Le petizioni non hanno mai effetti pratici, ma possono orientare il dibattito pubblico o attirare l’attenzione mediatica.