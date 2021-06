Con la doppietta all’Ungheria, Ronaldo supera Platini in vetta alla classifica dei marcatori agli Europei: ma un dato premia Le Roi

Cristiano Ronaldo, con la doppietta messa a segno nel finale di gara contro l’Ungheria, ha superato Platini in vetta alla classifica dei marcatori all time degli Europei: 11 gol in 5 edizioni per il campione portoghese.

Platini resta fermo a 9 ma con una miglior media reti, se così si può dire: ‘Le Roi’ infatti mise a segno tutte le sue nove reti nell’edizione 1984 (vinta dalla Francia) con due triplette a Belgio e Jugoslavia.