Europeo Femminile: la UEFA raddoppia i premi. Tutte le cifre

La UEFA ha deciso di raddoppiare i premi per Federazioni e club in vista del prossimo Europeo Femminile. La decisione è stata presa dopo il Comitato Esecutivo svoltosi ieri a Chisinau, in Moldavia. Le 16 squadre qualificate si divideranno il montepremi di 16 milioni di euro, il doppio rispetto a quella stanziato per l’edizione del 2017. A disposizione dei club, invece, verranno messi 4,5 milioni di euro.