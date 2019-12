Fabio Cannavaro: «Volevo salutare Gattuso, ma…»

L’ex difensore Fabio Cannavaro ha parlato della nuova avventura di Gattuso sulla panchina del Napoli

Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la situazione in casa Napoli, dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. L’esordio, però, non è stato molto fortunato

«Volevo andarlo a salutare, ma dopo il debutto ho deciso di far passare un po’ di tempo. Ha grande determinazione, non si abbatte, gli piace lavorare e ha le idee chiare. Speriamo possa rialzare questo Napoli», ha concluso Cannavaro.