Farris: «Persi due giocatori importanti, ma era fondamentale vincere» – VIDEO

Il vice allenatore della Lazio Massimiliano Farris ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sullo Spezia. Il suo commento alla gara

Il vice allenatore della Lazio Massimiliano Farris ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sullo Spezia. Il suo commento alla gara.

FONDAMENTALE – «La partita è andata come ci aspettavamo che sarebbe andata. Loro sono stati aggressivi. Nel secondo tempo siamo stati bravi a sfruttare gli spazi. Il pareggio nato da un eurogol poteva distruggere le nostre convinzioni ma la squadra ha reagito con tigna e cattiveria. L’unica cosa che conta è che abbiamo perso due giocatori per la prossima ma per noi era fondamentale vincere».