Fassone: «Scudetto all’Inter. Juve Napoli? Preferisco un calendario rigido»

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della lotta per lo Scudetto e del rinvio di Juventus-Napoli: le sue dichiarazioni

«Lo statuto delle Lega consente a due club in accordo di spostare un match. Non capisco perché questa litigiosità in Lega. Io sarei per un calendario rigido come in Premier ma la Lega ha valutato che lo spostamento non avrebbe inficiato la regolarità del campionato. Per lo Scudetto l’Inter è favorita ma la Juve può rientrare ora che non ha impegni di Coppe».