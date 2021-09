Fenerbahce, ufficiale la rescissione consensuale con Perotti

Diego Perotti non è più un giocatore del Fenerbahce: ufficiale la rescissione con il club turco

Diego Perotti non è più un giocatore del Fenerbahce. Il club turco ha annunciato la risoluzione del contratto con il trequartista argentino appena un anno dopo il suo arrivo a Istanbul. Risoluzione arrivata anche a causa del gravissimo infortunio al legamento del ginocchio rimediato appena qualche mese dopo il trasferimento in Turchia che l’ha costretto ai box per gran parte della stagione.

In quanto svincolato potrebbe essere tesserato nonostante il mercato si sia concluso ieri. In Italia ci ha pensato il Genoa anche se Ballardini ha una folta rosa a disposizione.