Ferrari: «Juve? Al minimo errore ti puniscono, serve grande attenzione»

Gian Marco Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Gian Marco Ferrari ha parlato nel pre partita di Juve-Sassuolo.

PARTITA – «La Juve è una grande squadra. Veniamo da due risultati utili, dobbiamo andare avanti così per fare punti. Servirà una delle nostri migliori partite, stando attenti ad ogni dettaglio perchè al minimo errore ti puniscono».

ATTENZIONE – «L’idea resta la stessa, in base alle situazioni dovremo difenderci ma cerchermo di non snaturarci per fare la nostra partita».