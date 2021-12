Sampdoria, dopo le dimissioni tocca alla deleghe per Ferrero

Massimo Ferrero ha siglato nei giorni scorsi le dimissioni da presidente della Sampdoria: ora deve cedere le deleghe

Dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, per la Sampdoria si torna a parlare del caso Ferrero. Il presidente blucerchiato ancora al San Vittore, sta aspettando di capire se la pena a lui inflitta possa essere commutata in arresti domiciliari.

Non è l’unica situazione spinosa, ci sarebbe da capire la documentazione sull’assegnazione delle deleghe, per questo come riportato dal Secolo XIX non si sarebbero versati ancora gli stipendi di ottobre.