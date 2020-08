Ferrero vuole riportare il Palermo in Serie A: arriva la conferma del consulente

Guzzetta, consulente di Ferrero, parla del progetto del presidente della Sampdoria per portare il Palermo in Serie A

Il commercialista Vincenzo Guzzetta, consulente di Massimo Ferrero, ha spiegato il progetto dell’attuale presidente della Sampdoria per riportare il Palermo in Serie A.

«Il suo interessamento è noto sin dai tempi del bando di un anno fa. Ferrero non è solamente un imprenditore, se si impegna in una cosa lo fa per passione e ha un progetto per riportare il Palermo in Serie A per la stagione 2022/23, con un buon investimento e un po’ di fortuna. Ferrero sarebbe pronto a dare una mano all’attuale compagine societaria. È chiaro però che un imprenditore come lui punti ad acquisire le quote di maggioranza, visto il proprio progetto».