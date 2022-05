Festa scudetto Milan, i rossoneri possono sfrattare l’Inter: la situazione

In caso di vittoria dello scudetto da parte del Milan, i rossoneri potrebbero far festa sfrattando l’Inter

La festa scudetto di Milan o Inter si celebrerà quasi certamente domenica 22 maggio a San Siro, dopo che le due squadre avranno giocato l’ultimo turno.

E così, se il tricolore dovesse andare al Milan, i tifosi dell’Inter (che chiuderà in casa con la Samp) potrebbero dover “liberare” lo stadio per i festeggiamenti milanisti visto che i nerazzurri giocheranno in casa con la Sampdoria.

