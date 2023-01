Il Feyenoord vola, crisi Ajax – Eredivisie, il punto della 16ª giornata

L’Ajax non sa più vincere, il PSV si fa riprendere dal Fortuna. Il Feyenoord allunga e un solido AZ Alkmaar sbanca Heerenveen ed è secondo

Si è conclusa la 16ª giornata di Eredivisie, e come da tradizione non sono mancate le sorprese. L’Ajax non va oltre lo 0-0 ad Amsterdam col Twente, e un ingenuo PSV si fa acciuffare dal rigore di Burak Yilmaz al 99′. Dei passi falsi di lancieri e boeren approfittano Feyenoord e AZ, che ora guardano dall’alto al basso le altre big. Gli highlights della 15ª giornata sono disponibili gratuitamente su Mola.

Non avrà un gioco scintillante, ma questo Feyenoord è un esempio perfetto della parola “concretezza” applicata a mondo del calcio. Sul campo del Groningen (dove il PSV è caduto per 4-2 a ottobre), i Rotterdammers hanno archiviato la pratica nel primo tempo con le reti di Paixão e del solito Kökçü. Per il centrocampista turco, classe 2000 e capitano della squadra questo, questo è il settimo gol in campionato. Nel finale è anche arrivato il punto esclamativo, con il tris calato da Santiago Gimenez, che si sta rivelando come un’ottima carta a gara in corso. Per la banda di Arne Slot, non c’era modo migliore per presentarsi alla gara con l’Ajax di domenica prossima.

Clean sheet con due reti a Heerenveen e secondo posto in classifica per l’AZ Alkmaar. I Kaaskoppen hanno aperto le marcature con il timbro del fac-totum Dani de Wit, e hanno narcotizzato la gara con Reijnders, a segno dopo 25 secondi nel corso del secondo tempo. Nella ripresa, la banda di Pascal Jansen è stata salvata dal rigore parato da Hobie Verhulst ad Amin Sarr. Il 9 della formazione con i cuori è l’unico giocatore ad aver sbagliato almeno un rigore in questa Eredivisie, e già aveva fallito un penalty a settembre contro il Twente.

Il big match di turno tra Ajax e Twente si chiude con uno 0-0, che però non ha tradito le attese a livello di spettacolo. I lancieri sono rimasti in dieci al 35′ per l’espulsione di Rensch, ma i Tukkers non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Infatti, il nuovo portiere ajacide Geronimo Rulli non ha dovuto calare interventi degni di nota. Per i ragazzi di Schreuder, ora, sono cinque partite senza vittoria. E alla prossima c’è la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord…

Se l’Ajax sta vivendo un periodo buio, allora per il PSV Eindhoven la situazione non è tanto più rosea. A Sittard, i boeren sono andati sotto nel punteggio nel primo tempo, poi hanno avuto la forza di ribaltare il punteggio (con Xavi Simons e Sangaré) e l’ingenuità di permettere al Fortuna di pareggiare al nono minuto di recupero. La squadra di van Nistelrooij ha calciato 32 volte (a 6) verso la porta avversaria. La mancanza di cinismo e l’inesperienza nel gestire i momenti importanti, però, non hanno giocato a favore del PSV Eindhoven. Che ottiene così la terza non-vittoria nelle ultime tre. Il Feyenoord (37) guida il gruppo e allunga a +4 sull’AZ (33). Che, dalla sua parte, ha scavalcato in un colpo solo Ajax (32), PSV (32) e Twente (31).