Fifa, Blatter squalificato per 6 anni e 8 mesi: i dettagli

Stangata per Joseph Blatter che è stato squalificato per 6 anni e 8 mesi: le accuse mosse all’ex presidente della FIFA. I dettagli

Arriva la stangata per Sepp Blatter, condannato alla squalifica di 6 anni e 8 mesi nonchè alla multa di un milione di franchi. Le motivazioni.

«Le indagini hanno riguardato vari addebiti, in particolare i bonus economici in relazione alle competizioni Fifa che sono stati pagati agli alti funzionari della direzione della Fifa; modifiche ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte della Fifa di spese legali private nel caso del signor Valcke». La Fifa riporta inoltre che: «… poiché i precedenti divieti di prendere parte a tutte le attività legate al calcio imposti ai signori Blatter e Valcke dal Comitato etico indipendente nel 2015 e nel 2016 non sono ancora stati eliminati, i divieti notificati oggi entreranno in vigore solo alla scadenza dei divieti precedenti (rispettivamente l’8 ottobre 2021 e l’8 ottobre 2025)».