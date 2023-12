Galli: «Il legame fra Gabbia e il Milan può giocare a favore»

Filippo Galli, ex calciatore e dirigente del Milan, ha parlato a Tuttosport del ritorno di Gabbia in rossonero

RITORNO – «Chiaramente con il suo ritorno si bypassa quel periodo di assestamento e di conoscenza dell’ambiente che servono a un giocatore, visto che Gabbia al Milan ci è cresciuto e ha già vissuto l’ambiente della prima squadra, quindi conosce tutto: giocatori, staff e soprattutto il gioco di Pioli. Dopodiché sappiamo che è sempre più semplice entrare in un contesto in cui le cose vanno bene, ma sono sicuro che Gabbia sarà un elemento che potrà dare il suo contributo. È indubbio che il legame può giocare a favore del Milan, proprio perché Matteo è un prodotto del settore giovanile. È nato centrocampista, poi è stato spostato a giocare come centrale per le sue capacità di costruzione dal basso, caratteristica che veniva apprezzata nei giocatori già allora. Dal punto di vista tecnico, Gabbia ha sicuramente buone qualità. Dal punto di vista difensivo, il suo punto più vulnerabile potrebbe essere quello di non avere una grande velocità, però compensa con una grande capacità di lettura delle situazioni di gioco: questo può tornare utile al Milan».