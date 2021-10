Sulle tracce di Dusan Vlahovic ci sarebbe anche il PSG, come alternativa a un mancato arrivo di uno tra Haaland e Lewandowski

Il mancato di rinnovo di Dusan Vlahovic, con il contratto in scadenza nel 2023, ha messo in allerta le big italiane ma non solo. Secondo quanto riportato da le10sport.com, infatti, anche il PSG avrebbe messo nel mirino il bomber della Fiorentina.

Il d.s. Leonardo starebbe monitorando il serbo per l’estate 2022, nel caso in cui dovesse andare via Kylian Mbappé e sotto la Torre Eiffel non dovesse arrivare uno tra Haaland e Lewandowski.