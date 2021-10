Fiorentina, Bonaventura resterà anche il prossimo anno: la situazione

La Fiorentina pronta a far valere l’opzione per la permanenza di Giacomo Bonaventura per la prossima stagione

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ottimo inizio di stagione di Giacomo Bonaventura ha spinto la Fiorentina a prendere una decisione sul suo futuro. Il club viola, si legge, è pronto a far valere l’opzione per il rinnovo automatico del contratto, così da trattenere il giocatore per almeno un altro anno.

E non è escluso che, nei prossimi mesi, si parli anche di un rinnovo con adeguamento per l’ex Milan.